Замначальника псковского управления культуры стал лауреатом конкурса «Владимирский централ»

17:52, 17 апреля 2018, ПАИ

Заместитель начальника управления культуры администрации Пскова, автор-исполнитель Вячеслав Рахман стал лауреатом 3-ей степени 4-го Международного фестиваля-конкурса русского шансона и городского романса «Владимирский централ», состоявшегося 14 апреля в городе Владимире. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В исполнении Вячеслава Рахмана прозвучали композиции «Вкус лошадки марципановой»

и «Спасибо папе». Его призом стало право на годовую ротацию песни на RADIO VINIL.

