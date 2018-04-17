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Общество

Фотовыставка «Полистовская весна» открылась в великолукском торговом центре «Апельсин»

16 апреля в центральной галерее ТЦ «Апельсин» (г. Великие Луки) начала работу фотовыставка «Полистовская весна», состоящая из снимков профессионального фотографа дикой природы Андриана Колотилина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

На фотовыставке представлены 24 снимка, на которых запечатлены завораживающие пейзажи верховых болот, перелетные птицы, возвратившиеся из теплых краев, первые весенние цветы и другие обитатели Полистовского заповедника.

Жителей и гостей Великих Лук приглашают посетить фотовыставку и полюбоваться весенним пробуждением природы. Выставка находится в центральной галерее торгового центра «Апельсин» и пробудет там в течение трех недель.

 

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