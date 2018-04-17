Минимальный размер декретных превысит 51 тысячу рублей из-за повышения МРОТ

19:41, 17 апреля 2018, ПАИ

Минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 календарных дней отпуска возрастет почти на 8 тыс. руб. в связи с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС). Сумма декретных выплат повысится с 44 тыс. руб. до 51 тыс. 380 руб.

«В случае, если болезнь или отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, наступят после 1 мая 2018 года, а в расчетном периоде (2017-2016 годы) у застрахованного лица заработок отсутствовал, либо был очень маленький, то указанные пособия будут исчисляется из МРОТ равного 11 163 руб. Исходя из этого, размер пособия по временной нетрудоспособности за календарный месяц (31 день), при страховом стаже 100% будет составлять 11 377 руб.»,— добавили в ФСС.

Сейчас МРОТ установлен на уровне 9 тыс. 489 руб. в месяц — это 85% от величины прожиточного минимума. С мая МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума.