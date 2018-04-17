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Легендарный хоккеист Владислав Третьяк встретился с псковичами

Сегодня, 17 апреля, трехкратный чемпион Олимпийских игр, выдающийся спортсмен, депутат Государственной Думы РФ Владислав Третьяк посетил Псков и встретился с жителями города, юными хоккеистами, студентами ПсковГУ и своими поклонниками, среди которых было немало тех, кто помнит легендарные матчи с участием звезды спорта. На встрече также присутствовали заместитель главы города Сергей Гаврилов и ректор университета Юрий Демьяненко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-сужбе ОМСУ города.

Владислав Третьяк рассказал о развитии спорта в нашей стране, о том, какие спортивные объекты строятся, и что ещё нужно для того, чтобы здоровый образ жизни полюбило как можно больше жителей России. Он также отметил, что хоккей - национальная гордость России.

«Наша страна - спортивная держава. Мы достойно выступили на зимней Олимпиаде, а наши хоккеисты стали чемпионами. Все это способствует тому, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок полюбили спорт. России нужна здоровая нация, сильные люди», - подчеркнул Владислав Третьяк.

Задать вопросы легенде российского хоккея смогли все желающие. Псковичей интересовали подробности прошедшей в Корее Олимпиады, жизнь легендарного спортсмена, его спортивная карьере и перспектива развития детских хоккейных команд.

Владислав Третьяк порадовал автографами болельщиков хоккея, поставил автографы на свитерах, фотографиях и клюшках юных хоккеистов. И также пообещал следить за успехами псковских спортсменов.

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