Псковская делегация посетила предприятие по выработке биогаза в Нойсе

19:54, 17 апреля 2018, ПАИ

Глава города Пскова, в рамках официального визита в город-побратим Нойс (Германия), посетил коммунальное предприятие по выработке биогаза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Экскурсию по Биогаз плантации провел представитель коммунального предприятия «Штадтверке Нойс» и сотрудник администрации города Нойса. Они рассказали, что на предприятии трудится всего два человека, которые занимаются и обслуживанием техники, и колкой дров, и работой на тракторах, и развозом компоста на поля.

Добавим, биогаз - это газ, получаемый водородным или метановым брожением биомассы. В Нойсе сырьем служат отходы после сбора урожая кукурузы.

Также 16 апреля состоялась встреча псковской делегации и членов Ганзейского общества Нойса. Собравшиеся заслушали доклад Ивана Цецерского о ходе подготовки к Международным Ганзейским дням в июне этого года в Ростоке (Германия) и в 2019 году XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове и договорились о сотрудничестве.