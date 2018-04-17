Псковская область принимает участие в крупномасштабном командно-штабном учении МЧС России

20:01, 17 апреля 2018, ПАИ

С 17 по 19 апреля Псковская область принимает участие в крупномасштабном командно-штабном учении, которое проводит МЧС России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На первом этапе Главное управление МЧС России по Псковской области и Псковская областная территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) приведены в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период и пожароопасный сезон.

Для Главного управления и Псковской областной территориальной подсистемы РСЧС введены режимы функционирования «Повышенная готовность».

На базе Главного управления МЧС России по Псковской области развернут оперативный штаб.

Проведены смотры готовности оперативной группы Главного управления МЧС России по Псковской области в составе подвижного пункта управления и аэромобильной группировки, сил и средств Псковской областной подсистемы РСЧС, спланированных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья на территории муниципальных образований Псковской области. Проведена отработка вопросов взаимодействия сил и средств в зонах возможных ЧС.