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Общество

План приватизации муниципального имущества Пскова на 2018 год дополнен четырьмя объектами нежилого фонда для реализации

Сегодня, 17 апреля, в рамках подготовки к предстоящей сессии состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Григория Стороненкова. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Валентина Зубова, заместитель администрации города Елена Жгут, председатель Контрольно-Счетной палаты г. Пскова Василий Гончар, руководители органов и структурных подразделений города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Члены комитета внесли изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2018 год. По словам председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ларисы Морозовой, предлагается дополнить план 4 объектами нежилого фонда для реализации в третьем и четвертом кварталах этого года. На комитете депутаты согласовали продажу двух зданий по ул. Труда, 4 и 27, а также двух помещений на первом этаже по ул. Л. Поземского, 60 и ул. Калинина, 1/3. Исходя из анализа дополнительно предлагаемого к приватизации муниципального имущества ожидается поступление доходов в бюджет города Пскова в размере 5 177,0 тыс рублей.

Далее парламентарии направили на рассмотрение городской комиссии по землепользованию проект изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков» (ПЗЗ), подготовленные на основе обращений граждан о разночтениях в действующем документе в отношении предельной минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Разработанные изменения призваны установить однозначное трактование норм в этой сфере.

В ходе работы члены комитета согласовали муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад компенсирующего вида № 32 «Чебурашка» предоставление муниципального имущества в аренду индивидуальным предпринимателям. Они также рекомендовали предоставить в безвозмездное пользование православному приходу Храма Вознесения Христова в Пскове нежилое здание на кладбище «Орлецы» на 5 лет по ул. Сосновой, 57, для хранения хозяйственного инвентаря и части нежилого здания по Советской набережной, 9 «Дома Сафьянщиковых» Псковской областной общественной организации «Былины Древнего Пскова» для уставной деятельности по сохранению и изучению истории и культуры родного края.

На заседании депутаты внесли изменения в состав членов комиссии по землепользованию и застройке города Пскова, а также в рабочую группу по рассмотрению и согласованию местных нормативов градостроительного проектирования, включив в них трёх депутатов - Олега Брячака, Дмитрия Михайлова и Александра Баева.

Кроме того, на заседании были одобрены крупные сделки муниципального предприятия города Пскова «Управление капитального строительства» по договорам участия в долевом строительстве в отношении трёх квартир в доме № 5 по Зональному шоссе. Отмечалось, что дом уже сдан в эксплуатацию и принят госкомиссией.

Члены комитета заслушали обращение депутата Дениса Иванова о «Бизнес-инкубаторе». По его мнению, муниципальное учреждение неэффективно использует бюджетные средства. Парламентарий предложил сократить штатную численность работников и начать сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Псковской области, войдя в его структуру. По итогам обсуждения депутаты решили рассмотреть данный вопрос на следующем заседании комитета после выполнения администрацией города рекомендаций Контрольно-Счётной палаты города. По словам Елены Жгут, «уже в конце этого года показатели работы данного учреждения будут другими».

Согласованные на сегодняшнем заседании комитета вопросы будут внесены в повестку очередной 9-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится в конце апреля, с рекомендацией «принять».

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