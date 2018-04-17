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Общество

Школьникам посёлка Дедовичи госинспекторы ГИМС напомнили о безопасном поведении вблизи водоёмов в весенний период

Чтобы дети не попали в беду и знали основные правила безопасности на водных объектах в весенний период, специалисты ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» проводят с школьниками занятия. Инспекторы рассказывают ребятам, как действовать в экстремальных ситуациях. Один из таких уроков прошёл в школах № 1 и № 2 поселка Дедовичи Псковской области 16 апреля 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Занятие на тему «Правила безопасности на водных объектах» вызвало у мальчишек и девчонок неподдельный интерес. Вместе с сотрудником ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» ребята разобрали происшествия, которые могут случиться на воде весной, и что нужно делать, чтобы подобных ситуаций избежать. Ребята внимательно слушали то, о чем рассказывал им инспектор, а после сами охотно делились своими знаниями.

Государственный инспектор по маломерным судам Екатерина Суворова провела актуальные лекции среди школьников по мерам безопасности во время паводка. Инспектор ГИМС рассказала ребятам, что во время ледохода, паводка и наводнения очень опасно находиться одним на берегу реки, объяснила, что нужно делать и куда звонить в случае непредвиденной ситуации. Несоблюдение правил поведения на весенней воде приводит к возникновению опасных для жизни и здоровья ситуаций.

Даже в повседневной жизни человек обязан знать правила поведения вблизи водоемов и строго руководствоваться ими, ведь зачастую взрослые люди не соблюдают элементарных правил, при этом подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизнь своих близких, в том числе детей.

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