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Общество

Ветеранов чествовали в УМВД по Псковской области

В УМВД России по Псковской области прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню ветерана органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Представители старшего поколения вместе с руководством Управления и председателем Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемалом Малышевым по традиции возложили цветы к памятному знаку сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга в годы войны и в мирное время.

Затем на торжественной встрече начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин тепло поздравил собравшихся с замечательным праздником - Днем ветерана органов внутренних дел Российской федерации. Юрий Николаевич поблагодарил тех, кто лучшие годы своей жизни отдал нелегкому делу борьбы с преступностью, и пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.

Было отмечено, что ветераны умело передают свой богатый профессиональный и жизненный опыт молодым сотрудникам полиции, вносят весомый вклад в нравственное и патриотическое воспитание личного состава.

Праздничное настроение участников мероприятия поддержал концерт творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области.

 

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