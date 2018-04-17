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Общество

Жителям деревни Искра в Дновском районе напомнили о противопожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам 17 апреля провели профилактический рейд в деревне Искра Дновского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда осуществлен подворовой обход домовладений, эксплуатирующих печное отопление, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены памятки о пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и листовки по предупреждению палов травы.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Жителям деревни напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

Доведены обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.

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