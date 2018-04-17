Депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят возможность предоставления права голосовать за губернатора по месту нахождения

21:01, 17 апреля 2018, ПАИ

Проект закона «О внесении изменений в «Избирательный кодекс Псковской области», предусматривающий новый механизм реализации избирательных прав граждан на предстоящих выборах губернатора, поступил на рассмотрение в Собрание депутатов. Необходимость разработки нормативного акта обусловлена приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Проект закона содержит норму, дающую право гражданам голосовать по месту своего нахождения на основании заявления о включении в список избирателей – такая модель действовала на минувших президентских выборах. Теперь порядок может быть узаконен для губернаторских выборов – с той лишь разницей, что территория ограничится пределами региона. «При проведении выборов губернатора Псковской области избирателю, который будет находиться в день голосования вне своего места жительства, предоставляется право подать в избирательную комиссию заявление о включении его в список избирателей по месту своего нахождения», - говорится в пояснительной записке.

Председатель областного Собрания Александр Котов, комментируя изменения, представленные Избирательной комиссией, особо подчеркнул, что новая норма не предусматривает на выборах губернатора ни досрочного голосования, ни открепительных удостоверений. «Но при этом избиратель может проголосовать на избирательном участке по месту своего пребывания. Для этого нужно будет в соответствующие сроки подать в комиссию заявление, на основании которого гражданин будет занесён в списки на избирательном участке по месту пребывания. Эта норма позволит гражданам выразить свою волю», - отметил Александр Котов.

Председатель Собрания обратил внимание, что федеральным законом не предусмотрена такая же процедура для выборов глав муниципальных районов и депутатов областного Собрания (в сентябре 2018 года предстоят довыборы по округу №12 – мандат стал вакантным в связи с избранием Александра Братчикова главой администрации города Пскова). «Но при этом для избирателей, которые в день выборов не будут находиться по месту регистрации и не смогут проголосовать на своём участке, предусмотрена возможность досрочного голосования. Право проголосовать будет сохранено за каждым избирателем», - пояснил Александр Котов.

Например, в Псковском районе, где будут проходить сразу три кампании, граждане, планирующие временный отъезд в пределах области, могут на своём участке досрочно проголосовать за главу района и депутата областного Собрания, а за губернатора – заранее озаботившись, в Единый день голосования по месту пребывания. «Конечно, в этом случае появляется разница в порядке голосования по органам местного самоуправления, депутатам Собрания, по губернатору, но она, на мой взгляд, объяснима. В пределах области перемещения могут быть более значительными, чем в границах одного района. Но и здесь мы готовы опираться на опыт. Мы посмотрим в ходе предстоящей кампании, насколько будет востребован такой порядок. Если он будет актуальным, можно будет подготовить предложения по изменению в федеральное законодательство», - уточнил спикер.

Предполагаются и другие изменения в Избирательный кодекс. В частности, они могут коснуться порядка и условий уточнения перечня и границ избирательных участков. Изменения могут быть внесены в случае необходимости уменьшения или увеличения максимальной численности избирателей на участке с учётом сложившихся реалий, для организации более удобных участков для голосования при вводе в эксплуатацию новых многоквартирных домов и жилых домов или необходимости замены помещений для голосования.

В соответствии с проектом закона подобные решения могут приниматься не чаще, чем один раз в 5 лет, и вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее, чем за 70 дней до дня голосования.

Также уточняется порядок проставления подписи в подписном листе в поддержку выдвижения кандидата, единого списка кандидатов. Определено, что адрес места жительства избирателя в подписном листе может не содержать каких-либо реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома или квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом фактических особенностей места жительства избирателя. Соответствующие поправки внесены в формы подписных листов.