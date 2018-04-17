Адвокаты Telegram обжаловали решение по делу о блокировке мессенджера

21:06, 17 апреля 2018, ПАИ

Юристы Telegram обжаловали решение Таганского суда о немедленной блокировке мессенджера. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков, пишет Росбалт.

Из текста жалобы, поданной от имени адвоката Рамиля Ахметгалиева, следует, что решение о немедленной блокировке принято с существенным нарушением процессуальных норм и не содержит доказательств того, что замедление его исполнения может привести к существенным нарушениям прав субъектов персональных данных.

«Ущерб публичным и частным интересам причиняется с точностью наоборот: именно немедленной блокировкой Telegram, а не действиями (бездействиями) последнего, — говорится в документе. — Активные действия Роскомнадзора по блокировке, предпринимаемые до вступления решения в силу, существенно ограничивают права граждан и других организаций».

13 апреля суд в Москве постановил заблокировать Telegram в России в связи с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписок пользователей. Днем 16 апреля Роскомнадзор начал рассылать операторам связи письма с требованием блокировки мессенджера.

Затем Роскомнадзор направил требования об удалении мессенджера Telegram из App Store и Google Play. Ведомство добавило в реестр запрещенных сайтов подсети, которые содержат тысячи IP-адресов Amazon и Google, в связи с ограничением доступа к Telegram.