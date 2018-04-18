День воинской славы России отмечается 18 апреля

08:48, 18 апреля 2018, ПАИ

18 апреля отмечается День воинской славы России — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год), сообщает сalend.ru. Праздник учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Хотя само событие произошло 5 апреля по старому стилю, те есть 12 апреля — по новому, 1242 года, но официально праздник — День воинской славы — установлен на 18 апреля. Это издержки перевода дат со старого стиля на новый. При назначении даты не было учтено правило: при переводе дат XII-XIII веков к старому стилю прибавляется 7 дней, а прибавили по привычке 13 дней.

В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. Прибыв в Новгород в 1241 году, князь Александр Невский без промедления начал ответные действия. Воспользовавшись трудностями Ордена, отвлеченного тогда на борьбу с монголами, Александр Невский выступил на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть гарнизона. Часть рыцарей и наемников из местного населения была взята в плен, но отпущена, а изменники из числа чуди перевешаны.

К началу 1242 года Александр дождался брата Андрея Ярославича с «низовыми» войсками Суздальского княжества. Когда «низовое» войско было еще на подходе, Александр с новгородскими силами выступил под Псков и окружил его. Орден не успел быстро собрать подкрепления и выслать к осажденным. Псков был взят, гарнизон перебит, а орденские наместники в оковах были отправлены в Новгород.

По известиям летописей, Ледовое побоище началось при солнечном восходе у Воронея Камени на Узмени. Традиционная схема битвы выглядит следующим образом. Немецкая конная колонна атаковала пеший центр русского войска, нанесла ему большие потери, однако, была охвачена с флангов княжеской конницей и обратилась в бегство.

На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов (из них двадцать были настоящие «братья»-рыцари), 90 немцев (из них 6 «братьев») попали к русским в плен. Источники свидетельствуют, что пленные шли возле своих коней во время радостного въезда князя Александра в Псков.

Эта битва, вместе с победами князя Александра над шведами (в июле 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у озера Жизца и близ Усвята), имела большое значение для Пскова и Новгорода, задержав напор трех серьезных врагов с запада — в то самое время, когда остальная Русь терпела большие потери от княжеских усобиц и последствий татарского завоевания. К тому же Ливонскому ордену был нанесен сокрушительный удар, и продвижение крестоносцев на Восток остановилось.

Ледовое побоище стало первым в истории примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства.