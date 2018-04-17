В Минобороны РФ сообщили об обнаружении химлаборатории боевиков в сирийской Думе

21:28, 17 апреля 2018, ПАИ

Российские военные нашли в сирийском городе Дума лабораторию боевиков, где производилось химоружие. Об этом сообщил представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России в Сирии Александр Родионов в эфире телеканала «Россия 24».

«В ходе осмотра города Дума была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов. При их осмотре специалистами войск РХБЗ обнаружены химические вещества, контролируемые конвенцией о запрещении химического оружия», — цитирует Родионова «Интерфакс».

По его словам, в частности были обнаружены тиодигликоль и диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта. «Кроме того, обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ», — добавил Родионов.

7 апреля западные СМИ сообщили, что войска правительства Сирии использовали при атаке на их позиции в городе Дума в Восточной Гуте химические отравляющие вещества. Результатом стала гибель десятков мирных жителей.

Ответом на предполагаемую химатаку со стороны режима президента Башара Асада в пригороде Дамаска стала совместная операция США и ряда западных стран. 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.