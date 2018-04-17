0
10:06
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018
09:46
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
15:34
Псковичи принимают участие в образовательном форуме МГЕР в Казани
15:43
Владимир Путин: Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств
14:49
Президент РФ сделал заявление в связи с атакой США на Сирию
09:54
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
14:26
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
Еще новости
Политика

В Минобороны РФ сообщили об обнаружении химлаборатории боевиков в сирийской Думе

Российские военные нашли в сирийском городе Дума лабораторию боевиков, где производилось химоружие. Об этом сообщил представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России в Сирии Александр Родионов в эфире телеканала «Россия 24».

«В ходе осмотра города Дума была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов. При их осмотре специалистами войск РХБЗ обнаружены химические вещества, контролируемые конвенцией о запрещении химического оружия», — цитирует Родионова «Интерфакс».

По его словам, в частности были обнаружены тиодигликоль и диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта. «Кроме того, обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ», — добавил Родионов.

7 апреля западные СМИ сообщили, что войска правительства Сирии использовали при атаке на их позиции в городе Дума в Восточной Гуте химические отравляющие вещества. Результатом стала гибель десятков мирных жителей.

Ответом на предполагаемую химатаку со стороны режима президента Башара Асада в пригороде Дамаска стала совместная операция США и ряда западных стран. 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018
17 апреля 2018
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018 2
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
17 апреля 2018
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
Псковичи принимают участие в образовательном форуме МГЕР в Казани
16 апреля 2018
Псковичи принимают участие в образовательном форуме МГЕР в Казани
Владимир Путин: Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств
15 апреля 2018
Владимир Путин: Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств
Президент РФ сделал заявление в связи с атакой США на Сирию
14 апреля 2018
Президент РФ сделал заявление в связи с атакой США на Сирию
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
14 апреля 2018
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
13 апреля 2018
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ 3
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
12 апреля 2018
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля

Идет загрузка...