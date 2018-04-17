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Политика

Россия и Иран могут продлить программу «нефть в обмен на товары»

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает вопрос продления соглашения с Ираном по программе «нефть в обмен на товары» на пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Соглашение действует, оно продлено. Первая поставка была, сейчас организуются очередные поставки. Сейчас на год продлено (соглашение), но в целом мы считаем, что оно должно быть продлено на пять лет», — сказал Новак.

Ранее глава Минэнерго сообщил, что Россия заинтересована поставлять газ на север Ирана и получать СПГ на юге страны.

Он также добавил, что конкретных решений между «Газпромом» , Азербайджаном и Ираном пока нет.

Как стало известно, «Газпром» подписал с Ираном меморандум по проекту «Иран СПГ».

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