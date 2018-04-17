В Турции в седьмой раз продлили режим ЧП

21:48, 17 апреля 2018, ПАИ

Вице-премьер Турции Бекира Боздаг заявил, что правительство продлило режим чрезвычайного положения в стране на три месяца. Таким образом, министры одобрили предложение Совета национальной безопасности, который высказал рекомендацию во вторник, пишет Росбалт.

Теперь инициативу рассмотрит парламент и, как ожидается, в среду также выразит свое одобрение, передает Anadolu.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года и с тех пор продлевался шесть раз.