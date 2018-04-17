0
10:06
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018
09:46
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
15:34
Псковичи принимают участие в образовательном форуме МГЕР в Казани
15:43
Владимир Путин: Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств
14:49
Президент РФ сделал заявление в связи с атакой США на Сирию
09:54
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
14:26
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
Еще новости
Политика

В Турции в седьмой раз продлили режим ЧП

Вице-премьер Турции Бекира Боздаг заявил, что правительство продлило режим чрезвычайного положения в стране на три месяца. Таким образом, министры одобрили предложение Совета национальной безопасности, который высказал рекомендацию во вторник, пишет Росбалт.

Теперь инициативу рассмотрит парламент и, как ожидается, в среду также выразит свое одобрение, передает Anadolu.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года и с тех пор продлевался шесть раз.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018
17 апреля 2018
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018 2
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
17 апреля 2018
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
Псковичи принимают участие в образовательном форуме МГЕР в Казани
16 апреля 2018
Псковичи принимают участие в образовательном форуме МГЕР в Казани
Владимир Путин: Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств
15 апреля 2018
Владимир Путин: Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств
Президент РФ сделал заявление в связи с атакой США на Сирию
14 апреля 2018
Президент РФ сделал заявление в связи с атакой США на Сирию
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
14 апреля 2018
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
13 апреля 2018
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ 3
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
12 апреля 2018
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля

Идет загрузка...