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Политика

Спикер Госдумы прояснил ситуацию с возможным ограничением импорта лекарств

Председатель Госдумы Вячеслав Володин успокоил россиян, заявив, что в отношении 90 американских препаратов не будет вводиться ограничения на импорт. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Если говорить о лекарственных препаратах, поставляемых из США, то в перечне лекарств из 1019, но те, которые не имеют аналогов — 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает вводить ограничения», — отметил он.

«Если будут вводиться какие-то ограничения на поставки, то это решение будет принимать правительство, и оно будет исходить из того, что обязательно должен быть отечественный аналог и возможность получать аналоги из других стран, которые не будут подпадать под действие наших санкций. Никто не будет принимать решение во вред себе», — резюмировал политик.

Законопроект о контрсанкциях, разработанный депутатами Госдумы, предусматривает ограничение на поставки сельскохозяйственной продукции, питания, лекарств, алкоголя, табака, технологий и оборудования из США. В правительстве России пообещали не вредить контрсанкциями интересам простых россиян.

16 апреля Володин заявил, что депутатский законопроект об антиамериканских санкциях будет рассмотрен Госдумой в первом чтении не раньше середины мая.

14 апреля депутат Госдумы Петр Толстой посоветовал россиянам с гипертонией «сплевывать» иностранные медикаменты и лечиться народными средствами, например отваром боярышника или коры дуба.

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