0
20:46
Ветеранов чествовали в УМВД по Псковской области
19:46
Легендарный хоккеист Владислав Третьяк встретился с псковичами
18:00
25 работодателей региона предложат свои вакансии выпускникам ПсковГУ
17:23
Конкурс постов об интересных местах Пскова продлили до 23 апреля
17:16
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17:01
Молодые сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН приняли присягу
16:26
Командная работа: ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

ООН считает блокировку Telegram непропорциональной мерой

Блокировка Telegram в России из-за отказа мессенджера помочь ФСБ с расшифровкой переписок шести пользователей — это непропорциональная ответная мера, считает официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл. Он заявил, что у него вызывает сомнения юридическая основа решения о блокировке. Как уточнил господин Колвилл, «международные стандарты в сфере прав человека требуют юридических защитных мер и надзора». Однако в данном случае, по его словам, «видимо, не было надлежащих юридических защитных мер,— таких, как судебное распоряжение, обуславливающее запрос о предоставлении шифровальных ключей», сообщает ТАСС.

В июле ФСБ, не представив разрешений суда, направила владельцу мессенджера британского TelegramPartnership LLP требование выдать ключи для расшифровки переписки по шести телефонным номерам. Telegram ответил отказом, из-за чего был оштрафован на 800 тыс. руб.

Вчера Роскомнадзор по решению суда начал блокировать Telegram. Ведомство обещает снять блокировку, если мессенджер выполнит требование ФСБ о предоставлении ключей шифрования переписки пользователей. Сегодня Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ветеранов чествовали в УМВД по Псковской области
17 апреля 2018
Ветеранов чествовали в УМВД по Псковской области
Легендарный хоккеист Владислав Третьяк встретился с псковичами
17 апреля 2018
Легендарный хоккеист Владислав Третьяк встретился с псковичами
25 работодателей региона предложат свои вакансии выпускникам ПсковГУ
17 апреля 2018
25 работодателей региона предложат свои вакансии выпускникам ПсковГУ
Конкурс постов об интересных местах Пскова продлили до 23 апреля
17 апреля 2018
Конкурс постов об интересных местах Пскова продлили до 23 апреля
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17 апреля 2018
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
Молодые сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН приняли присягу
17 апреля 2018
Молодые сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН приняли присягу
Командная работа: ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ВИДЕО)
17 апреля 2018
Командная работа: ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ВИДЕО) 1
«Клубнику» можно будет увидеть в небе над Великими Луками в июне
17 апреля 2018
«Клубнику» можно будет увидеть в небе над Великими Луками в июне

Идет загрузка...