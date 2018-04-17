ООН считает блокировку Telegram непропорциональной мерой

22:12, 17 апреля 2018, ПАИ

Блокировка Telegram в России из-за отказа мессенджера помочь ФСБ с расшифровкой переписок шести пользователей — это непропорциональная ответная мера, считает официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл. Он заявил, что у него вызывает сомнения юридическая основа решения о блокировке. Как уточнил господин Колвилл, «международные стандарты в сфере прав человека требуют юридических защитных мер и надзора». Однако в данном случае, по его словам, «видимо, не было надлежащих юридических защитных мер,— таких, как судебное распоряжение, обуславливающее запрос о предоставлении шифровальных ключей», сообщает ТАСС.

В июле ФСБ, не представив разрешений суда, направила владельцу мессенджера британского TelegramPartnership LLP требование выдать ключи для расшифровки переписки по шести телефонным номерам. Telegram ответил отказом, из-за чего был оштрафован на 800 тыс. руб.

Вчера Роскомнадзор по решению суда начал блокировать Telegram. Ведомство обещает снять блокировку, если мессенджер выполнит требование ФСБ о предоставлении ключей шифрования переписки пользователей. Сегодня Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений.