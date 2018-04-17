Дроздов приготовился покинуть «В мире животных»

22:47, 17 апреля 2018, ПАИ

Николай Дроздов готов передать пост ведущего программы «В мире животных» своему преемнику. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Ведущим программы может стать 15-летний напарник Дроздова Алексей Лапин. Он на протяжении 10 лет принимает участие в создании передачи.

«Детская студийная программа — это просто даже не мой формат. Уже сейчас одну из пяти программ делает Алексей один. Я должен посмотреть эту передачу со стороны», — заключил Дроздов.

Впервые Лапин появился во «В мире животных» в качестве гостя в возрасте пяти лет.

«Сейчас Алексей уже вырос ростом с меня, самостоятельно открывает и закрывает программу, ведет отдельные беседы, снимает сюжеты. Это надежный человек, исполнительный, вдумчивый, работящий. Так что поздравляю вас с новым ведущим», — добавил Дроздов.

Дроздов ведет передачу «В мире животных» на протяжении 40 лет: впервые она вышла на Первом канале в 1977 году. Со дня основания и до 1990 года Дроздов вел ее в паре с журналистом Василием Песковым, а позднее стал единственным ведущим. С 2016 года она выпускается на телеканале «Карусель».