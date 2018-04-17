Трамп назвал дату встречи с лидером КНДР

22:55, 17 апреля 2018, ПАИ

Президент США Дональд Трамп обсудил проблему КНДР с премьером Японии Синдзо Абэ, который прибыл к нему в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

В частности, президент США прокомментировал свою грядущую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая намечалась на май.

Трамп отметил, что переговоры могут состояться чуть позже намеченного срока — в начале июня. При этом он не исключил, что встреча может и вовсе не состояться, если «дела не пойдут хорошо».

«У нас очень скоро будут встречи с Ким Чен Ыном. Это произойдет, вероятно, в начале июня или чуть раньше этого. Это исходя из того, что дела пойдут хорошо. Возможно, что они не пойдут хорошо, и у нас не будет встречи», — сказал Трамп журналистам, его цитирует РИА Новости.

Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ прилетел в США, где обсудит с Трампом экономическое взаимодействие двух стран, методы урегулирования северокорейской проблемы, а также предстоящий саммит между главами США и КНДР. Абэ выразил наамерение сохранить максимальное давление на Пхеньян с целью полного ее отказа от ядерного и ракетного вооружения.