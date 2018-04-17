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Спорт

Межмуниципальный этап «Президентских состязаний» в Печорах собрал 66 школьников

17 апреля в городе Печоры прошли вторые межмуниципальные соревнования областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». В соревнованиях приняли участие 6 команд, 66 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Места распределились следующим образом:

1 место – Моглинская СОШ, Псковский район,

2 место – СШ №1 МО «Островский район»,

3 место – Яммская СОШ, Гдовский район,

4 место – Печорская гимназия,

5 место – Пыталовская СШ,

6 место – Вернявинская СШ, Палкинский район

Команды, занявшие 1-3 места, вышли в финальные соревнования, которые будут проводиться в поселке Пушкинские Горы с 15 по 16 мая 2018 года.

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