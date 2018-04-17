Межмуниципальный этап «Президентских состязаний» в Печорах собрал 66 школьников
17 апреля в городе Печоры прошли вторые межмуниципальные соревнования областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». В соревнованиях приняли участие 6 команд, 66 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Места распределились следующим образом:
1 место – Моглинская СОШ, Псковский район,
2 место – СШ №1 МО «Островский район»,
3 место – Яммская СОШ, Гдовский район,
4 место – Печорская гимназия,
5 место – Пыталовская СШ,
6 место – Вернявинская СШ, Палкинский район
Команды, занявшие 1-3 места, вышли в финальные соревнования, которые будут проводиться в поселке Пушкинские Горы с 15 по 16 мая 2018 года.