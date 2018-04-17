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За нарушение антикоррупционного законодательства оштрафована куньинская комиссия по госзакупкам

Прокуратура Куньинского района выявила нарушения при проведении проверки деятельности единой постоянно действующей муниципальной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, установлено, что к участию в открытом аукционе в электронной форме была допущена заявка организации, директор и учредитель которой являются близкими родственниками заместителя председателя комиссии.

В отношении каждого из шести членов комиссии прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.30 КоАП РФ (признание заявки на участие в аукционе надлежащей, соответствующей требованиям документации об аукционе, в случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

Псковское Управление федеральной антимонопольной службы всех виновных должностных лиц привлекло к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей.

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