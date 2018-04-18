Более 50 псковских школьников соревновались в городском этапе конкурса «Безопасное колесо»

09:05, 18 апреля 2018, ПАИ

В Пскове на базе многопрофильного правового лицея № 8 прошел городской этап конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этом году более 50 учащихся из 14 образовательных учреждений приняли участие в конкурсе. Впервые в нем участвовала команда Псковского района.

«Безопасное колесо» - это ежегодный конкурс с испытаниями, который проходит среди юных инспекторов движения образовательных учреждений областного центра. Главные его цели - воспитание законопослушных участников дорожного движения, профилактика детской безнадзорности и беспризорности, формирование у участников культуры здорового и безопасного образа жизни.

Жюри, в состав которого входят сотрудники ГИБДД, представители Военной автомобильной инспекции и педагоги, проводит проверку теоретических знаний у учащихся по Правилам дорожного движения, тестирование на оказание первой медицинской помощи, а также соревнования по вождению велосипеда. Также участники соревновались в конкурсе творческих выступлений, который в этом году был посвящен 45-летию создания движения.

Победу в городском этапе конкурса «Безопасное колесо – 2018» одержала команда Многопрофильного лицея № 8. Она примет участие в областном этапе конкурса. Второе место заняла команда Средней общеобразовательной школы № 24 имени Л. И. Малякова, третье – Центр образования Псковского педагогического комплекса.