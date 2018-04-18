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Общество

На 33% выросло количество штрафов за превышение скорости в России

В 2017 году в России полицейские выписали 69,4 млн штрафов за превышение скорости, что на 33% больше показателя 2016 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ГИБДД.

96% нарушений касались превышения на 20 км/ч, ниже этого порога штраф не выписывается. Однако отмечается, что при этом в два раза выросло число повторных нарушений скоростного режима на 40 км/ч и 60 км/ч. В 2017 году сотрудники Госавтоинспекции вынесли 1,4 млн административных постановлений за повторные нарушения.

Эксперты также рассказали, что такие показатели связаны с увеличением количества дорожных камер. При этом в пресс-центре МВД заявили, что регулярно проводимая оценка влияния средств автоматической фиксации нарушений ПДД на состояние аварийности говорит о положительном эффекте — снижается количество аварий, а главное — число погибших и пострадавших в них людей.

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