На исправительные работы отправил суд должника по алиментам из Новосокольнического района

09:57, 18 апреля 2018, ПАИ

К 9 месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства приговорил мировой судья жителя Новосокольнического района за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что обвиняемый, будучи подвергнутым административному наказанию за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, в период с сентября 2017 года по январь 2018 года в нарушение решения суда без уважительных причин алименты не платил, мер к трудоустройству не предпринимал, то есть продолжил умышленно уклоняться от обязанности содержать своего ребенка.

В итоге суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно).