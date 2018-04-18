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Общество

Совет по молодежной политике Пскова примет участие в проекте #Команда2018

Совет по молодежной политике Пскова при главе муниципального образования провел заседание, на котором было решено подготовить и направить свой проект для участия в #Команде2018. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Наряду с этим общественники согласовали и утвердили план работы консультативно-совещательного органа на 2 и 3 кварталы текущего года. Совет планирует проведение городских акций к Дню Флага и Дню России, создание волонтерского отряда для помощи маломобильным группам населения и участие в общегородском субботнике, а также проведение дебатов среди школьников города Пскова.

В целях содействия повышению эффективности реализации программ, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений, совершенных несовершеннолетними и снижению риска возникновения у них социально-опасного положения, члены Совета ходатайствуют о включении своего представителя в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пскова.

Напомним, на предыдущих заседаниях Совет по молодежной политике Пскова при главе муниципального образования прорабатывал вопрос создания в границах города межведомственной лекторской группы.

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  • #Команда2018
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