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Общество

Владимир Путин пересядет на новый отечественный лимузин

В повседневном рабочем графике президента РФ после инаугурации начнут использовать новый российский автомобиль представительского класса, созданный по проекту «Кортеж». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Как заявили представители Кремля, окончательного решения об использовании нового автомобиля во время вступления избранного президента в должность пока не принималось. Автомобиль планируется постепенно вводить в рабочий график.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в свою очередь сообщил, что модельный ряд проекта «Кортеж» будет гарантированно подготовлен к дате инаугурации избранного президента.

Проект «Кортеж» реализуется по поручению главы государства с 2012 года. Модельный ряд «Кортежа» включает в себя авто четырех классов — седан, внедорожник, минивэн и лимузин.

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