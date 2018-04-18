Учения по ликвидации ЧС, связанных с паводками, проходят в Псковской области

09:48, 18 апреля 2018, ПАИ

18 апреля в Псковской области начался второй этап Всероссийского командно-штабного учения. В течение суток предстоит ликвидация условных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Во время второго этапа запланирована работа органов управления РСЧС по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных. В каждом регионе к месту условного происшествия выдвинутся подвижные пункты управления (ППУ). В субъектах, где в связи с сезонными рисками уже введен режим «Чрезвычайная ситуация», практические мероприятия будут отрабатываться по фактической обстановке.

Запланированы инженерные работы по защите населенных пунктов от воды, расчистке русел рек, взрывы льда для предупреждения ледовых заторов и другие мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод.

В отдельных регионах пройдут отселение населения и организация его жизнеобеспечения: развертывание пунктов временного размещения (ПВР), в том числе, мобильных, а также городков жизнеобеспечения.

В рамках учения отрабатывается межведомственное взаимодействие, уточняются планы по срокам и объемам привлекаемых в случае чрезвычайной ситуации сил и средств, а также по созданным резервам финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Командно-штабные учения проходят с 17 по 19 апреля во всех 85 субъектах России в соответствии с решением Совета Безопасности РФ. Согласно замыслу, учения реализуются в три этапа: в первый день все силы приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, во второй – отрабатываются вводные по ликвидации подтоплений, вызванных паводком, а в третий – оперативные службы будут ликвидировать условные природные пожары.