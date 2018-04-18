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Общество

Регистрацию авиапассажиров предложили завершать за час до вылета

В России крупнейшие компании-авиаперевозчики обратились в Минтранс с просьбой предоставить им право завершать регистрацию пассажиров за 60 минут до вылета вместо нынешних 40. Как пишет газета «Известия», с такой инициативой выступил «Аэрофлот».

К предложению присоединились авиакомпания S7 и Российский союз туриндустрии. По расчетам авиаперевозчиков, новая норма поможет избежать задержки рейсов в крупных загруженных аэропортах.

Предполагается, что инициативу в ближайшее время обсудят в Госдуме и Совете Федерации.

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