Жевательный табак на полмиллиона рублей попытался ввезти в Псковскую область гражданин Белоруссии

09:19, 18 апреля 2018, ПАИ

Очередная попытка незаконного перемещения на территорию России партии табачной продукции пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, случай произошел в населенном пункте Черная Грязь Себежского района. При пересечении государственной границы пограничники задержали легковой автомобиль марки Ford Galaxy под управлением 58-летнего гражданина Белоруссии.

В минивэне обнаружили партию жевательного табака швейцарского производства. Водитель не смог предоставить необходимые товарно-сопроводительные документы на перемещаемые табачные изделия. В общей сложности в 12 коробках содержалось около трех тысяч банок табачного продукта, вес которых составил около 37 кг. Предварительная оценочная стоимость табака составила порядка 490 тысяч рублей.

Задержанный груз в установленном порядке передан сотрудникам себежской полиции для проведения дальнейших процессуальных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.