Роскомнадзор может заблокировать Facebook до конца года

09:33, 18 апреля 2018, ПАИ

‍Роскомнадзор может заблокировать социальную сеть Facebook в 2018 году, если не будет удалена вся запрещенная информация. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.



«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации - а они уже значительно опаздывают по срокам - и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», - отметил Александр Жаров.

Напомним, что ранее 13 апреля, Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.