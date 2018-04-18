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Общество

Роскомнадзор может заблокировать Facebook до конца года

‍Роскомнадзор может заблокировать социальную сеть Facebook в 2018 году, если не будет удалена вся запрещенная информация. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации - а они уже значительно опаздывают по срокам - и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», - отметил Александр Жаров.

Напомним, что ранее 13 апреля, Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России. 

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