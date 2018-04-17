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Происшествия

Школьник из Башкирии устроил поножовщину в классе

В Башкирии в городе Стерлитамак ученик 9 коррекционного класса напал на учеников, затем поджег здание учебного заведения, пишет «Сноб».

На уроке информатики подросток выхватил нож и порезал руку одной из учениц, ранил 29-летнюю учительницу, которая пыталась его успокоить. Молодой человек разлил горючее вещество и поджег. Кроме того, нападавший нанес себе ножевое ранение.

В здании школы сработала пожарная сигнализация, одна из учениц, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна второго этажа.

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