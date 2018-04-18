Более 600 тысяч рублей заплатил пскович бывшей жене за незаконно проданное имущество

10:11, 18 апреля 2018, ПАИ

В Пскове местный житель заплатил 622 тысячи рублей бывшей жене за незаконно проданное совместное имущество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Мужчина продал имущество еще в 2016 году, но бывшая жена денег так и не получила. Только в конце 2017 года решение суда поступило к судебным приставам. Они арестовали счета мужчины, а также вручили ему повестку для явки на личный прием. Однако пскович не пришел к приставам и на него был составлен протокол по статье 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве). Кроме того, мужчине запретили выезжать за границу.

В апреле пскович оплатил имеющуюся задолженность на тот момент в размере 598 тысячи рублей, а также исполнительский сбор на сумму в 43,5 тысячи рублей за несвоевременное исполнение решение суда. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о закрытии дела.