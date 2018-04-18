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Общество

Второе место занял псковский хоровой дирижер на конкурсе в Карелии

Студент 4 курса Псковского областного колледжа искусств специальности «Хоровое дирижирование» Сергей Кузнецов занял второе место на VIII открытом смотре-конкурсе «Северное сияние» учащихся средних музыкальных учебных заведений Северо-Запада России, который прошел с 14 по 15 апреля в Карелии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

По результатам двух туров (дирижирование под рояль и работа с хором консерватории) Сергей Кузнецов занял второе место, уступив сопернику, студенту музыкального колледжа при консерватории, всего несколько десятых балла.

Целью проведения смотра-конкурса стало выявление молодых талантливых музыкантов-исполнителей в сфере хорового дирижирования, развитие хорового искусства и сохранение лучших хоровых традиций в России и Карелии, повышение квалификации и профессионального уровня молодых дирижеров-хормейстеров. В конкурсе приняли участие 6 студентов старших курсов из Петрозаводска и Вологды.

Кроме того, с 6 по 10 апреля проводился XII открытый смотр-конкурс учащихся фортепианных отделений музыкальных учебных заведений Северо-Запада. В нем принимали участие более 40 студентов музыкальных колледжей Петрозаводска, Мурманска, Вологды, Сыктывкара. В жюри входили все преподаватели кафедры специального фортепиано Петрозаводской государственной консерватории.

Псков представляли две студентки класса преподавателя Зои Королёвой – Елизавета Бокатая и Елена Кутьина в номинации «Сольное исполнительство». По результатам конкурсных прослушиваний Елизавета Бокатая (1 курс) получила звание дипломанта конкурса. «Жюри отметило её артистизм и умение исполнять полифонию, перспективы дальнейшего профессионального развития», - подчеркнули в колледже.

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