Региональный этап конкурса «Россия, устремленная в будущее» стартовал в Пскове

14:21, 18 апреля 2018, ПАИ

Совет ректоров вузов Северо-Западного федерального округа 12 апреля объявил о старте открытого конкурса студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее», сообщили Псковскому агентству информации в областной администрации. Отмечается, что в Псковской области региональный этап проводится на базе Псковского государственного университета.

Как рассказали в пресс-службе, конкурс, посвященный настоящему и будущему России, призван стимулировать молодежь к поиску решения актуальных вопросов развития нашей страны и проводится по инициативе самих студентов.

Конкурс пройдет в два этапа: I этап — региональный — с 12 апреля по 28 сентября, а II этап — окружной — с 1 октября по 23 ноября 2018 года. Конкурс представлен в трёх номинациях: литературная (эссе), художественная (фото, плакат) и видео.

Проекты, признанные жюри регионального этапа победителями в каждом из регионов, примут участие в окружном этапе отбора, площадкой для которого станет Санкт-Петербургский государственный университет. Жюри окружного этапа определит победителя в каждой номинации, а также обладателя гран-при.

Проекты предоставляются конкурсантами онлайн на электронную почту оргкомитета регионального этапа конкурса pskov_press@mail.ru с пометкой «Россия, устремленная в будущее» (в письме указать ФИО, учебное заведение, факультет (специальность), курс).

Победители регионального этапа в каждой номинации пройдут в окружной этап конкурса. Победителя окружного этапа ждет премия Совета ректоров вузов СЗФО. В 2018 году общий призовой фонд составляет 160 тысяч рублей.

К участию в конкурсе приглашаются как отдельные авторы, так и авторские коллективы из числа обучающихся образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования Российской Федерации. Каждый участник может подать на конкурс не более двух проектов (в том числе в составе авторского коллектива).

Как отметили в пресс-службе, справки можно получить по телефону: 29-70-66.