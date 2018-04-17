0
17:16
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
16:04
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
11:14
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
09:16
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
10:38
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
09:34
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
20:34
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
Еще новости
Происшествия

Ехавший задним ходом Ford Transit сбил пенсионерку в Пскове

17 апреля в 11:45 в Пскове у дома № 3 по улице Набат Ford Transit, двигаясь задним ходом к месту разгрузки, сбил 63-летнюю женщину. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пешеход самостоятельно обратилась за медицинской помощью в травмпункт.

В 1:30 в Порховском районе на 127-м километре дороги Великий Новгород - Псков Scania 113 с прицепом при повороте направо на высокой скорости съехал на обочину и опрокинулся. В результате ДТП 64-летний водитель с полученными травмами госпитализирован в порховскую больницу.

В 13:50 в Пскове у дома № 13 по улице Советской Opel Astra, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу Skoda Octavia и столкнулся с ним. 51-летняя водитель Opel обратилась в травмпункт.

В 16:30 в Великолукском районе на 19-м километре дороги Великие Луки - Невель Volkswagen Jetta съехал в правый кювет по ходу движения, врезался в дерево и перевернулся. В результате ДТП 55-летнего автомобилиста и его 52-летнюю пассажирку доставили в больницу.

Других ДТП и угонов за минувшие сутки не произошло. Сотрудники ГИБДД задержали 2 водителей в нетрезвом состоянии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17 апреля 2018
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
17 апреля 2018
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
17 апреля 2018
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
16 апреля 2018
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
13 апреля 2018
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
13 апреля 2018
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе 4
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
12 апреля 2018
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ)
12 апреля 2018
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ) 1

Идет загрузка...