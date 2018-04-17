Ехавший задним ходом Ford Transit сбил пенсионерку в Пскове

10:41, 18 апреля 2018, ПАИ

17 апреля в 11:45 в Пскове у дома № 3 по улице Набат Ford Transit, двигаясь задним ходом к месту разгрузки, сбил 63-летнюю женщину. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пешеход самостоятельно обратилась за медицинской помощью в травмпункт.

В 1:30 в Порховском районе на 127-м километре дороги Великий Новгород - Псков Scania 113 с прицепом при повороте направо на высокой скорости съехал на обочину и опрокинулся. В результате ДТП 64-летний водитель с полученными травмами госпитализирован в порховскую больницу.

В 13:50 в Пскове у дома № 13 по улице Советской Opel Astra, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу Skoda Octavia и столкнулся с ним. 51-летняя водитель Opel обратилась в травмпункт.

В 16:30 в Великолукском районе на 19-м километре дороги Великие Луки - Невель Volkswagen Jetta съехал в правый кювет по ходу движения, врезался в дерево и перевернулся. В результате ДТП 55-летнего автомобилиста и его 52-летнюю пассажирку доставили в больницу.

Других ДТП и угонов за минувшие сутки не произошло. Сотрудники ГИБДД задержали 2 водителей в нетрезвом состоянии.