Совместные российско-белорусские учения энергетиков начались в Псковской области

10:44, 18 апреля 2018, ПАИ

18 апреля на базе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» стартовали совместные учения российских и белорусских энергетиков по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе, вызванных неблагоприятными природными явлениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В мероприятии, наряду с мобильными подразделениями «Псковэнерго» и «Новгородэнерго», будут участвовать специалисты РУП «Витебскэнерго» (входит в состав ГПО «Белэнерго»). Учения будут проходить 18-19 апреля. На первом этапе отрабатываются вопросы оповещения и сбора руководящего состава и приведения в готовность всех необходимых сил и средств.

Сегодня на утреннем заседании штаба с участием представителей ПАО «МРСК Северо-Запада», в частности, обсуждались вопросы приема и размещения

мобильных подразделений, организации их допуска к работе в электроустановках, готовности к работе транспорта, резервных источников электроснабжения, «световых башен», а также оповещения населения и оперативного реагирования на запросы потребителей операторов единого телефона «горячей линии» энергокомпании.

19 апреля, в ходе отработки второго этапа, участники проведут практические мероприятия по ликвидации массовых технологических нарушений в работе

электросетевого комплекса.

Прохождение обоих этапов будет координировать региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством заместителя губернатора Александра Кузнецова. В работе координационных штабов и в практических этапах также примут участие представители областных и муниципальных органов власти, территориальных органов управления МЧС, предприятий ЖКХ, подрядных организаций, а также филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ.

Практическая часть проведения аварийно-восстановительных работ будет осуществляться на объектах электросетевого комплекса Восточных электрических сетей «Псковэнерго» в Бежаницком районе. Здесь российские и белорусские энергетики будут выправлять опоры, монтировать провод и ремонтировать ТП, подключать дизель-генератор для подачи напряжения к социально-значимому объекту, тушить возгорание на подстанции, разбирать завалы деревьев.

Для отыскания повреждений на линиях электропередачи будет организована фотофиксация с беспилотных летательных аппаратов. Совместные учения мобильных подразделений из филиалов МРСК Северо-Запада и «Витебскэнерго» проводятся с 2015 года в рамках реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве между ПАО «Россети» и ГПО «Белэнерго» (Белоруссия). С момента принятия документа на территории Псковской области российско-белорусские учения энергетиков проходят во второй раз.