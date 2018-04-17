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Культура

Два спектакля создаст Псковский театр кукол благодаря проекту «Культура малой Родины»

Приобрести современное оборудование и создать два спектакля планирует Псковский областной театр кукол в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. 

Как рассказала директор театра Татьяна Ааб, первая премьера должна состояться в ноябре. Зрителям представят спектакль «Карнавал животных», в работе над которым будут задействованы композитор и художник из Санкт-Петербурга. Кроме того, будет заказано световое и звуковое оборудование, аппаратура для спецэффектов. Всего на эти цели предполагается направить 2 млн 21 тыс. 800 рублей, из которых 1 млн 880 тыс. 300 рублей -  федеральная субсидия.

«Так удачно совпало, что в ноябре мы отметим свой юбилей, а накануне получили шикарное финансирование. Спасибо «Единой России», что обратили внимание на детские театры», - отметила Татьяна Ааб.

Также ожидается, что будет одобрена заявка на выделение дополнительно 6 млн рублей. Средства планируется направить на покупку сценического оборудования, замену одежды сцены и зрительных мест в зале Псковского театра кукол.

Кроме того, к декабрю здесь собираются осуществить постановку спектакля «Снежная королева» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Наряду с традиционными куклами в спектакле будут использованы подвижные многофункциональные ширмы-декорации. 

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