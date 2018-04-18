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Общество

До +14 градусов ожидается в Псковской области 19 апреля

19 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, днем - от +9 до +14.

Будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление - высокое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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