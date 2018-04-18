Темпы прироста заболеваемости ВИЧ снизились в России в шесть раз за последние 5 лет

13:04, 18 апреля 2018, ПАИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на VI Международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии заявила о снижении в шесть раз за последние 5 лет темпов прироста заболеваемости ВИЧ в России, пишет ТАСС.

«Нам удалось достичь существенного снижения темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В 2017 году темп прироста составил всего 2%, тогда как в 2012 году он составлял 13,4%», - приводит ее слова издание.

Она добавила, что среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных подростков и молодежи отмечается снижение. В возрастной группе 15-20 лет с 1,6% в 2012 году до 1% в 2017 году, а среди молодежи в возрасте 20-30 лет с 35,3% в 2012 году до 20% в 2017 году.

«В 2017 году было обследовано 34,08 млн граждан. Охват обследованиями ВИЧ также вырос с 2012 года в 1,3 раза», - подчеркнула глава ведомства.