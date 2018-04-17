Четыре снаряда времён войны уничтожили взрывотехники в Бежаницком районе

11:35, 18 апреля 2018, ПАИ

Взрывотехники ОМОНа отдела Росгвардии по Псковской области обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Взрывоопасные предметы в деревне Кудеверь Бежаницкого района обнаружил местный житель. Специалисты инженерно-технической группы ОМОНа обследовали их и установили, что это четыре снаряда калибра 45 мм и один 76 мм времен Великой Отечественной войны, которые представляли опасность для жизни и здоровья граждан.

Саперы Росгвардии перевезли боеприпасы на безопасное расстояние от жилой застройки и уничтожили их при помощи накладного заряда.