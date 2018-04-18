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Общество

60% россиян не беспокоятся по поводу колебания курса валют

60% россиян не беспокоятся из-за снижения курса рубля по отношению к доллару и евро. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного 18 апреля на сайте организации.

«Начавшийся на прошлой неделе заметный рост курса доллара и евро не стал поводом для паники среди населения: 60% россиян ситуация не беспокоит. Две трети опрошенных (66%) не собираются предпринимать никаких действий и в случае дальнейшего подорожания американской валюты», - говорится на сайте.

При этом социологи отмечают, что подавляющее большинство граждан (94%) в последние месяц-два не приобретали какую-либо иностранную валюту.

В то же время по данным опроса 23% россиян считают, что причиной падения курса рубля являются антироссийские санкции.

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