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Общество

Открыта вакансия замначальника Управления образования Псковской области

В Псковской области проводится конкурс на замещение должности заместителя начальника Государственного управления образования, осуществляющего государственную политику по исполнению законодательства в области профессионального образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование; стаж гражданской службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки, соответствующему направлению профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности гражданской службы, не менее четырех лет. Кандидат должен знать русский язык и основы Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов президента, постановлений правительства, Устава Псковской области, законов области, Федеральных государственных образовательных стандартов, иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу образования на территории области; основы федерального и областного законодательства о государственной гражданской службе; общие принципы организации органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти области, их структуры и полномочий; общие принципы организации местного самоуправления.

В числе базовых умений перечисляется системное (стратегическое) мышление, систематизация и анализ информации, проектный метод работы, планирование (в том числе календарное), рациональное использование служебного времени и достижение результатов; коммуникативное общение (в том числе публичные выступления и ведение деловых переговоров); управление изменениями; взаимодействие с гражданами и организациями; подготовка служебных документов, учет и контроль их прохождения; сбор, обработка, систематизация информации и работа с различными источниками информации; исполнительская дисциплина. Замнчальника управления должен уметь работать с техническим и программным обеспечением автоматизированного рабочего места (АРМ), в том числе в операционной системе семейства Windows, в текстовом редакторе Microsoft Office Word, с табличным процессором Microsoft Office Excel; с почтовым клиентом типа «Zimbra», подготавливать презентации с применением приложения Microsoft Office PowerPoint; работать в качестве пользователя в информационных системах, применяемых в управлении, в том числе в системах электронного документооборота, в информационно-правовых системах «Гарант», «Консультант Плюс»; использовать копировальную технику, средства телефонной и факсимильной связи.

Кроме того, кандидату необходимо обладать управленческими качествами: руководства подчиненными (управления персоналом), эффективного планирования, организации работы и контроля ее выполнения; оперативного принятия, организации и реализации управленческих решений; предупреждения и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Условия прохождения службы: ненормированный служебный день, повышенная ответственность при исполнении служебных обязанностей, командировки.

Конкурс проводится в форме тестирования на знание законодательства, необходимого для выполнения должностных обязанностей, и индивидуального собеседования.

Оплата труда предусмотрена в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе, ежемесячное денежное содержание в зависимости от стажа государственной службы и квалификации составит от 29 470 до 47 280 рублей.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен представить в Государственное управление образования Псковской области заявление, анкету, копию паспорта или заменяющего его документа; документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы; документ об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

Документы принимаются по адресу: Псков, улица Некрасова, 25, 2 этаж, кабинет № 28 (консультант отдела управления делами, кадров Вера Павлова) с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

Предполагаемая дата проведения конкурса - май текущего года.

Информацию о порядке и условиях проведения конкурса можно получить по телефону: 69-99-54.

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