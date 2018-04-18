Директоров ищут гривский и новоржевский дома-интернаты

14:59, 18 апреля 2018, ПАИ

Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области проводит конкурсы на замещение должности директоров Гривского и Новоржевского домов-интернатов для престарелых и инвалидов, расположенных в Островском районе в деревне Заборовье и Новоржеве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Претенденты на должность должны иметь высшее профессиональное образование; стаж работы в учреждениях социального обслуживания или на руководящих должностях не менее года; знать законы РФ, постановления Правительства РФ, другие нормативно-правовые акты на федеральном, региональном и местном уровнях по сфере деятельности учреждения, а также основы экономики, права, трудового, административного и гражданского законодательства; организацию финансово-хозяйственной деятельности дома-интерната; владеть теорией и практикой управления персоналом.

Документы на соискание должности директора Гривского дома-интерната принимаются с 18 апреля по 18 мая ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 по адресу: Псков, улица Некрасова, 23, Управление соцзащиты, кабинеты № 111, № 167.

Подать документы на должность директора новоржевского дома-интерната можно с 6 апреля по 7 мая в то же время по тому же адресу.

С иными сведениями о характере работы в учреждениях можно ознакомиться по телефонам: в Пскове — (8-811-2) 29-99-98 (доб. 114), в Острове — (8-811-52) 3-13-21; в Новоржеве — (8-811-43) 2-23-63.

Претенденты должны предоставить заявление, анкету, справку о состоянии здоровья, копии документов об образовании, повышении квалификации, трудовой книжки; документы воинского учета для военнообязанных лиц; копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, установленной законодательством области.

Конкурс на должность директор Гривского дома-интерната состоится 22 мая в 15:00, на директора новоржевского - 11 мая в 15:00 в управлении соцзащиты в кабинете № 243а. Он будет проводиться в форме тестовых испытаний (письменно) и собеседования с претендентами. Победитель определятся по решению конкурсной комиссии.