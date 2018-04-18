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Общество

Всероссийскую проверочную работу по математике напишут шестиклассники 18 апреля

18 апреля для обучающихся 6 классов пройдет Всероссийская проверочная работа (ВПР) по математике. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Рособрнадзора, ВПР в 6 классах проводится по решению школы, участие в ней примут 31,7 тысячи школ из всех регионов России.

Как пояснили специалисты, на выполнение работы по математике даётся 60 минут. Работа содержит 13 заданий. При этом нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками, калькулятором. При необходимости участники могут использовать черновик.

Участники ВПР должны продемонстрировать владение понятиями отрицательные числа и обыкновенная дробь, умение находить часть числа и число по его части. В заданиях проверяется владение понятием десятичная дробь, умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира, извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах.

Кроме того, учащиеся должны показать умение оперировать понятием модуль числа, сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа, умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки.

Задания ВПР направлены на проверку умения решать несложные логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях, умения решать текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания, применять геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) - это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. С марта по май ВПР проводятся для учащихся 4, 5, 6 и 11 классов.

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