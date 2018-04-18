0
17:50
Масштабный ликбез по сердечно-сосудистым заболеваниям проведут в Псковской области - Игорь Потапов
15:56
776-ю годовщину Ледового побоища отметили торжественным митингом в Пскове (ВИДЕО)
15:15
Сувениры к Ганзейским дням в Пскове готовят заключенные Себежской колонии
14:47
#КОМАНДА2018 (ИНФОГРАФИКА)
14:28
Изборский пряник признан лучшим сувениром на Северо-Западе
14:18
Псковский областной слет активистов школьных музеев открылся в Писковской школе
14:03
Александр Котов поблагодарил муниципальных работников за нелегкую, но нужную людям работу
Еще новости
Общество

Псковские десантники продемонстрировали навыки на конкурсе «Десантный взвод»

Под Новороссийском лучшие парашютно-десантные и десатно-штурмовые взводы, прибывшие из 12 регионов России, демонстрировали свои профессиональные навыки в прыжках с парашютом, ориентировании на пересеченной местности и стрельбе из автоматического оружия и гранатометов в рамках конкурса «Десантный взвод». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. 

Мероприятие проводится на военном полигоне Раевский в Краснодарском крае. Для участия в состязании прибыли подразделения со своей боевой техникой из соединений, дислоцированных в Костроме, Камышине, Ульяновске, Пскове, Рязани, Иванове, Омске, Туле, Улан-Уде, Уссурийске, Новороссийске и Ставрополе. Всего в состязаниях задействованы более 600 военнослужащих и специалистов ВДВ.

На следующей неделе десантники будут демонстрировать свои умения в применении боевой техники БМД-2, БМД-4М и БМП-2.

Мероприятие проводится в рамках этапов конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) взводов «Десантный взвод». Состязание пройдёт в несколько этапов: индивидуальная гонка на боевых машинах десанта; десантирование на незнакомую площадку приземления с совершением марш-броска протяженностью 10 км; индивидуальный биатлон со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов; марш-бросок с преодолением естественных и искусственных горных препятствий со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов; ориентирование в составе отделений.

Войсковое состязание ВДВ будет продолжаться до 25 апреля. Лучший взвод в ВДВ в заключительной части соревнований поздравит с победой командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Масштабный ликбез по сердечно-сосудистым заболеваниям проведут в Псковской области - Игорь Потапов
18 апреля 2018
Масштабный ликбез по сердечно-сосудистым заболеваниям проведут в Псковской области - Игорь Потапов
776-ю годовщину Ледового побоища отметили торжественным митингом в Пскове (ВИДЕО)
18 апреля 2018
776-ю годовщину Ледового побоища отметили торжественным митингом в Пскове (ВИДЕО)
Сувениры к Ганзейским дням в Пскове готовят заключенные Себежской колонии
18 апреля 2018
Сувениры к Ганзейским дням в Пскове готовят заключенные Себежской колонии
Изборский пряник признан лучшим сувениром на Северо-Западе
18 апреля 2018
Изборский пряник признан лучшим сувениром на Северо-Западе 3
Псковский областной слет активистов школьных музеев открылся в Писковской школе
18 апреля 2018
Псковский областной слет активистов школьных музеев открылся в Писковской школе
Александр Котов поблагодарил муниципальных работников за нелегкую, но нужную людям работу
18 апреля 2018
Александр Котов поблагодарил муниципальных работников за нелегкую, но нужную людям работу
В модной фотосессии от магазина Serginnetti приняли участие финалистки «Миссис Псков 2018»
18 апреля 2018
В модной фотосессии от магазина Serginnetti приняли участие финалистки «Миссис Псков 2018» 2
Власти Псковской области поздравили муниципальных служащих с Днём местного самоуправления
18 апреля 2018
Власти Псковской области поздравили муниципальных служащих с Днём местного самоуправления

Идет загрузка...