Псковские десантники продемонстрировали навыки на конкурсе «Десантный взвод»

14:41, 18 апреля 2018, ПАИ

Под Новороссийском лучшие парашютно-десантные и десатно-штурмовые взводы, прибывшие из 12 регионов России, демонстрировали свои профессиональные навыки в прыжках с парашютом, ориентировании на пересеченной местности и стрельбе из автоматического оружия и гранатометов в рамках конкурса «Десантный взвод». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Мероприятие проводится на военном полигоне Раевский в Краснодарском крае. Для участия в состязании прибыли подразделения со своей боевой техникой из соединений, дислоцированных в Костроме, Камышине, Ульяновске, Пскове, Рязани, Иванове, Омске, Туле, Улан-Уде, Уссурийске, Новороссийске и Ставрополе. Всего в состязаниях задействованы более 600 военнослужащих и специалистов ВДВ.

На следующей неделе десантники будут демонстрировать свои умения в применении боевой техники БМД-2, БМД-4М и БМП-2.

Мероприятие проводится в рамках этапов конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) взводов «Десантный взвод». Состязание пройдёт в несколько этапов: индивидуальная гонка на боевых машинах десанта; десантирование на незнакомую площадку приземления с совершением марш-броска протяженностью 10 км; индивидуальный биатлон со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов; марш-бросок с преодолением естественных и искусственных горных препятствий со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов; ориентирование в составе отделений.

Войсковое состязание ВДВ будет продолжаться до 25 апреля. Лучший взвод в ВДВ в заключительной части соревнований поздравит с победой командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.