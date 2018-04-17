Продукты из магазина на Рижском проспекте украл житель Печорского района

13:40, 18 апреля 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который украл продукты из магазина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 26-летнего жителя Печорского района, который похитил с прилавка продукты.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.