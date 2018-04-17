0
17:16
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
16:04
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
11:14
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
09:16
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
10:38
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
09:34
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
20:34
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
Еще новости
Происшествия

Продукты из магазина на Рижском проспекте украл житель Печорского района

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который украл продукты из магазина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 26-летнего жителя Печорского района, который похитил с прилавка продукты.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17 апреля 2018
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
17 апреля 2018
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
17 апреля 2018
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
16 апреля 2018
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
13 апреля 2018
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
13 апреля 2018
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе 4
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
12 апреля 2018
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ)
12 апреля 2018
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ) 1

Идет загрузка...