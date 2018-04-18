Кусты сирени высадили ветераны 8-ого микрорайона Пскова накануне Дня Победы

14:53, 18 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 18 апреля, ветераны 8-ого микрорайона, проживающие на Сиреневом бульваре, провели акцию, приуроченную сразу к двум датам - празднованию Дня Победы и 40-летию появления микрорайона и посадили кусты сирени. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Мы долго думали, каким добрым делом нам, ветеранам микрорайона, отметить приближающийся праздник Великой Победы. И само название улицы где мы живем, Сиреневый бульвар, подсказало идею», - рассказывает председатель Совета ветеранов по микрорайону №8 Антонина Васильева.

Ветераны сами подготовили 40 саженцев сиреневых кустов - ровно столько, сколько исполняется лет микрорайону. «И, кроме того, сирень является одним из символов Победы в Великой Отечественной войне. Ведь именно букетами сирени встречали победителей в далеком мае 45-ого», - поясняет Антонина Васильева и добавляет, что посадить саженец Победы - это значить чтить память погибших воинов, воспитывать чувство патриотизма и ответственности у подрастающего поколения.

Высадить кусты сирени было решено также в символическом месте - Аллее ветеранов, одном из любимых мест для отдыха жителей микрорайона «Запсковье».