Власти Пскова уберут будущий Народный парк в ходе субботника

12:44, 18 апреля 2018, ПАИ

Псковская городская Дума и сотрудники администрации Пскова в ходе субботника 28 апреля будут убирать территорию будущего Народного парка на берегу реки Великой в районе Степановского лужка. Управление городского хозяйства приведёт в порядок Промежицы, а Управление образования администрации Пскова – Плехановский посад. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков на пресс-конференции 18 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Он добавил, что на пришкольных территориях наведут порядок силами образовательных учреждений.

Инженер по качеству отдела благоустройства Управления городского хозяйства (УГХ) Анастасия Шевченко отметила, что также в субботнике примут участие порядка 500-600 сотрудников администрации Псковской области. «Будем думать, как их разместить», - сказала она и добавила, что пока «белые пятна» у «Тележки», на улице Инженерной.

Также она сообщила, что 21 апреля большой субботник пройдёт в Крестах на Ленинградском шоссе. На уборку выйдут жители микрорайона и сотрудники домоуправления.

Анастасия Шевченко уточнила, что те, кто намерен принять участие в уборке, могут подать заявки в УГХ, указать дату, время, количество человек и контактное лицо. «Я созваниваюсь с абонентами, мы оговариваем территории, предоставляем инвентарь: перчатки, лопаты, мешки, грабли. Инвентарь, кроме мешков и перчаток, предоставляется с возвратом», - отметила она.

Начальник отдела благоустройства УГХ Людмила Сарбеева пообещала, что в случае плохой погоды намеченный на 28 апреля общегородской субботник перенесут на другую дату.