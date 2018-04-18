Ночные морозы ожидаются в Пскове в ближайшее время

13:25, 18 апреля 2018, ПАИ

В ближайшее время в Пскове ожидаются ночные морозы, в связи с чем не рекомендуется высаживать цветы-однолетки до мая. Об этом заявила начальник отдела благоустройства Управления городского хозяйства администрации Пскова Людмила Сарбеева на пресс-конференции 18 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Людмила Сарбеева также добавила, что места посадки деревьев и кустарников должны согласовываться с УГХ. «Стихийно сажать нельзя», - уточнила она.